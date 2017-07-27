Конте назвал имя форварда, которого бы предпочел всем остальным игрокам его амплуа

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Конте назвал имя форварда, которого бы предпочел всем остальным игрокам его амплуаГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте мечтает приобрести форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Для меня Кейн сейчас является одним из лучших нападающих в мире. Если бы мне пришлось купить одного нападающего, я бы отправился за Кейном. Он - совершенный нападающий. Он силен физически как с мячом, так и без мяча, он борется, он силен в воздухе и акробатичен. Он - совершенный игрок. Если попытаться купить Кейна сейчас, это будет стоить не менее 110 миллионов евро. Как минимум", - приводит слова наставника "аристократов" Daily Mail.

Напомним, Мората рассказал о своем желании поработать с Конте. | soccernews.ru

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