Конте назвал Моуринью "человечишкой"

Словесная перепалка между главным тренером "Челси" Антонио Конте и наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью продолжается.

Напомним, что "война" между специалистами началась с заявления португальца, который отметил излишнюю экспрессивность Конте на бровке во время матчей. В ответ итальянец посоветовал Моуринью следить за собой, добавив, что у оппонента "старческое слабоумие". На это "Особенный" парировал, что ранее совершал ошибки, но никогда не участвовал в договорных встречах, намекнув на "тёмное" прошлое рулевого "синих".

"Подобные комментарии, которыми стараются задеть, даже не зная правды, даёт только человечишка. Он был человечишкой в прошлом, остается им и, возможно, будет в будущем" - цитирует Конте BBC. | http://soccernews.ru