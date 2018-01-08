Конте назвал Моуринью "фальшивкой"

Словесная перепалка между главным тренером "Челси" Антонио Конте и наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью продолжается.

Не дожидаясь ответа на своё последнее заявление, итальянец обрушился с новой волной критики в адрес португальца.

"История говорит за каждого из нас. В последнее время Моуринью страдает от амнезии. Каждый из нас рискует столкнуться с этим, когда мы становимся старше. Это угрожает и вам, и мне. Жозе нужно быть внимательнее. Я помню очень глупый пример, касающийся Раньери. Моуринью оскорбил Клаудио из-за его английского языка, а потом, когда Раньери уволили, надел футболку в его поддержку. Он фальшивка. Мы относимся к человеку или хорошо, или плохо, но не меняем мнения о нём лишь для того, чтобы вызывать симпатию. Ты сражаешься с человеком, пытаешься ему навредить, а затем, через два года, пытаешься помочь ему, потому что, возможно, это выгодно тебе, твоему имиджу" - цитирует Конте The Guardian.

Стоит отметить, что уже 25 февраля "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сразятся на "Олд Траффорд", и тогда наставники двух команд смогут выяснить отношения непосредственно на поле. | http://soccernews.ru