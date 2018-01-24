Конте назвал причину, по которой "Челси" не мог подписать Алексиса Санчеса

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Конте назвал причину, по которой "Челси" не мог подписать Алексиса СанчесаГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте назвал причину, по которой его клуб не мог подписать Алексиса Санчеса, перешедшего из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед".

"Мы никогда не участвовали в этой гонке. Никогда. Тем более, что, повторяю, одной из причин была сумма его заработной платы", - приводит слова наставника "аристократов" goal.com.

Напомним, Конте назвал игроков, которые не сыграют сегодня против "Арсенала". | soccernews.ru

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