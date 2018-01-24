Конте назвал причину, по которой "Челси" не мог подписать Алексиса Санчеса

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте назвал причину, по которой его клуб не мог подписать Алексиса Санчеса, перешедшего из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед".

"Мы никогда не участвовали в этой гонке. Никогда. Тем более, что, повторяю, одной из причин была сумма его заработной платы", - приводит слова наставника "аристократов" goal.com.

Напомним, Конте назвал игроков, которые не сыграют сегодня против "Арсенала". | soccernews.ru