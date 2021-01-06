Конте назвал причину поражения "Интера" в матче с "Сампдорией"

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Конте назвал причину поражения "Интера" в матче с "Сампдорией"

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура чемпионата Италии с генуэзской "Сампдорией" (1:2).

"Это был странный матч. Мы не реализовали 11-метровый, а затем пропустили два мяча. Из-за этого у нас возникли проблемы, но команда играла хорошо. Мы атаковали и создавали моменты. Было тяжело сравнять счет с 0:2, но мы боролись до финального свистка. Мы очень разочарованы и уверены, что заслуживали большего. Нам необходимо все проанализировать. От нас отвернулась удача", - приводит слова Конте Football Italia.

"Интер", набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч клуб проведет 10 января на выезде с "Ромой".

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