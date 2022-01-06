Конте назвал причину поражения "Тоттенхэма" в матче с "Челси"

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился мнением о поражении своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги против "Челси" (0:2).

"Матч получился тяжелым с самого начала. "Челси" играл намного сильнее. В первом тайме нам было особенно тяжело, но мы играли против одного из сильнейших клубов в мире, который в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов. Эти две команды просто несопоставимы по уровню. Сегодня мы увидели разницу между ними. Игроки "Челси" были предельно сконцентрированы и выигрывали каждое единоборство. К тому же, нам не повезло пропустить быстрый гол", - приводит слова Конте BBC.

Ответный матч "Тоттенхэм" - "Челси" состоится 12 января.

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