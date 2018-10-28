Конте назвал "Реалу" свои трансферные требования

1 Теги антонио контереал мадридмауро икардидавид алаба

Конте назвал "Реалу" свои трансферные требованияИзвестный итальянский тренер Антонио Конте назвал мадридскому "Реалу", который заинтересован в сотрудничестве с ним, свои трансферные требования.

Так, согласно сведениям Football Espana, в случае, если 49-летний специалист таки возглавит "сливочных", он попросит их клубное руководство подписать форварда миланского "Интера" Мауро Икарди и защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Последним клубом Конте был лондонский "Челси". "Аристократы" решили прекратить сотрудничество с наставником летом текущего года.

Напомним,  на замену Лопетеги появился еще один кандидат. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ВИКТОР

че то както маловато

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Футбол XXI века: "Ювентус" (2015-2019)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов