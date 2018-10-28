Конте назвал "Реалу" свои трансферные требования

Известный итальянский тренер Антонио Конте назвал мадридскому "Реалу", который заинтересован в сотрудничестве с ним, свои трансферные требования.

Так, согласно сведениям Football Espana, в случае, если 49-летний специалист таки возглавит "сливочных", он попросит их клубное руководство подписать форварда миланского "Интера" Мауро Икарди и защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Последним клубом Конте был лондонский "Челси". "Аристократы" решили прекратить сотрудничество с наставником летом текущего года.

Напомним, на замену Лопетеги появился еще один кандидат. | soccernews.ru