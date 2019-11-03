Конте назвал сходство между "Интером" и "Ювентусом"
Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал, какое сходство есть у его команды с "Ювентусом". Об этом сообщает Football Italia.
"Наше единственное сходство в том, что мы всегда выступаем на скорости 1000 миль в час. Если убрать ногу с педали газа, то победить мы не сможем. Мы умеем выжидать", - сказал Конте.
"Ювентус" - лидер турнирной таблицы чемпионата Италии. "Интер" отстает на одно очко.
Не пропустите: Де Лигт поделился впечатлениями от матча "Ювентуса" с "Торино"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за 20-сантиметровый слоя снега на поле
-
СМИ: Моуринью провёл встречу с директором "Арсенала"
-
Кутепов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Тедеско
-
"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд
-
Главные новости дня: 2 ноября
Лента новостей
-
Стал известен характер травмы Суареса
-
1
Руководство "Баварии" сегодня примет решение по будущему Ковача
-
Израильская бригада арбитров обслужит матч "Зенит" - "Лейпциг"
-
Клопп остался недоволен матчем "Ливерпуля" с "Астон Виллой"
-
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за 20-сантиметровый слоя снега на поле
-
"Урал" сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 15-го тура молодежного первенства
-
Кутепов рассказал, почему стал выступать в защитной маске
-
СМИ: Моуринью провёл встречу с директором "Арсенала"
-
1
Гризманн: "Не знали, как реагировать на голы "Леванте"
-
Медведев - о матче с ЦСКА: "Зенит" заслуживал победы"
-
Сарри заявил, что де Лигт начинает прибавлять
-
Кутепов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Тедеско
-
Симеоне заявил, что отдал бы жизнь за Диего Косту
-
1
Рамос: "Реал" упустил хороший шанс стать лидером Ла Лиги"
-
"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд
-
Зидан подвёл итоги матча с "Бетисом"
-
1
Тренер "Айнтрахта" о 5:1 с "Баварией": "Мы такого не ожидали"
-
Де Лигт поделился впечатлениями от матча "Ювентуса" с "Торино"
-
Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" в туринском дерби
-
Ковач прокомментировал разгромное поражение "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Аталанта
|10
|21
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Кальяри
|10
|18
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Болонья
|11
|12
|13
|Торино
|11
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5