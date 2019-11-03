Конте назвал сходство между "Интером" и "Ювентусом"

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Конте назвал сходство между "Интером" и "Ювентусом"

Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал, какое сходство есть у его команды с "Ювентусом". Об этом сообщает Football Italia.

"Наше единственное сходство в том, что мы всегда выступаем  на скорости 1000 миль в час. Если убрать ногу с педали газа, то победить мы не сможем. Мы умеем выжидать", - сказал Конте.

"Ювентус" - лидер турнирной таблицы чемпионата Италии. "Интер" отстает на одно очко.

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