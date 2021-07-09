Конте назвал слабое место сборной Англии в преддверии финала Евро-2020
Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен
Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 между "Скуадрой Адзуррой" и Англией.
"У англичан есть слабое место - если их защита оказывается под давлением при перестроении, то они не так хороши, как Испания, в уходе от прессинга. Однако, если вы используете ультра-атакующий прессинг, а они всё же уходят от него, то необходимо следить за их темпом и ловить их на этом.
Италия должна продемонстрировать свой опыт в чтении различных моментов игры. Конечно, у нас будет меньше болельщиков на стадионе, но больше опыта на поле, чем у соперника. Мы знаем, что значит играть в финале. Мы также знаем, как в них побеждать", - цитирует Конте Football Italia.
Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли". Начало матча - в 22:00 по московскому времени.
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