Конте назвал слабое место сборной Англии в преддверии финала Евро-2020

Фото: инстаграм Антонио Конте/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 между "Скуадрой Адзуррой" и Англией.

"У англичан есть слабое место - если их защита оказывается под давлением при перестроении, то они не так хороши, как Испания, в уходе от прессинга. Однако, если вы используете ультра-атакующий прессинг, а они всё же уходят от него, то необходимо следить за их темпом и ловить их на этом.

Италия должна продемонстрировать свой опыт в чтении различных моментов игры. Конечно, у нас будет меньше болельщиков на стадионе, но больше опыта на поле, чем у соперника. Мы знаем, что значит играть в финале. Мы также знаем, как в них побеждать", - цитирует Конте Football Italia.

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, на "Уэмбли". Начало матча - в 22:00 по московскому времени.

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