Конте назвал состав на матч против "Барселоны"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте назвал состав своей команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

Так, с первых минут на поле "Стемфорд Бридж" в составе хозяев выйдут: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рудигер, Алонсо, Канте, Фабрегас, Мозес, Виллиан, Педро, Азар.

Напомним, Лэмпард призвал "Челси" особое внимание уделить Месси в сегодняшнем матче. | soccernews.ru