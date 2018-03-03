Конте назвал составляющие успеха "Манчестер Сити"

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, в чем секрет успеха "Манчестер Сити".

"У "Манчестер Сити" есть возможность тратить много денег. Когда клуб связывает воедино такую картину - хорошего тренера, большое количество денег для трансферов, соответствующие амбиции - тогда это дает итоговый результат" - приводит слова Конте Football Italia.

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