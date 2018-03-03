Конте назвал составляющие успеха "Манчестер Сити"

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Конте назвал составляющие успеха "Манчестер Сити"

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, в чем секрет успеха "Манчестер Сити".

"У "Манчестер Сити" есть возможность тратить много денег. Когда клуб связывает воедино такую картину - хорошего тренера, большое количество денег для трансферов, соответствующие амбиции - тогда это дает итоговый результат" - приводит слова Конте Football Italia.

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Команда М О
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2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
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20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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