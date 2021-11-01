Конте назвал "Тоттенхэму" свои требования

1 Теги тоттенхэмантонио конте

Конте назвал "Тоттенхэму" свои требования

Фото инстаграм Антонио Конте

Бывший наставник миланского "Интера" Антонио Конте готов возглавить "Тоттенхэм", но при выполнении двух требований.

По информации журналиста Николо Скиры, итальянец хочет солидный контракт - на три года с зарплатой 15 миллионов евро за сезон.

Также 52-летний специалист считает обязательным зимнее усиление состава "шпор". Он рассчитывает на подписание 3-4 топ-игроков в январе.

В мае Конте покинул "Интер" из-за разногласий с руководством и с тех пор остаётся без команды.

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wagner
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