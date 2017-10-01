Конте: "Не думаю, что травма Мораты носит серьезный характер"

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал повреждение форварда Альваро Мораты.

"У Мораты мышечные проблемы. Не думаю, что его травма носит серьезный характер. Он попросил меня о замене, чтобы не рисковать. Точно сказать, когда он сможет играть, я не могу. В ближайшие дни наши врачи будут отслеживать состояние его здоровья, но на данный момент я не думаю, что он сможет сыграть за сборную" - приводит слова Конте официальный сайт "Челси".

Напомним, что Мората получил повреждение во вчерашнем поединке против "Манчестер Сити" (0:1).

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