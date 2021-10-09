Конте не хочет тренировать "Ньюкасл"

Фото инстаграм Антонио Конте

Бывший наставник миланского "Интера" Антонио Конте пока не заинтересован в работе в "Ньюкасле".

По информации The Sun, итальянец не хочет тренировать "сорок" из-за нынешнего положения команды.

"Ньюкасл" находится в зоне вылета, набрав 3 очка в 7 турах. У звёздного специалиста нет желания возглавлять клуб, ведущий борьбу за выживание.

Напомним, что в четверг у "Ньюкасла" официально сменился владелец - его продали государственному инвестиционному фонду из Саудовской Аравии.

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