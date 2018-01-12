Конте не исключает своего ухода из "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал о своем будущем в команде.

"В футболе может случиться, все что угодно. Поэтому ко всему нужно быть готовым" - приводит слова Конте Mirror.

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