Конте не исключает своего ухода из "Челси"

Теги челсиантонио конте

Конте не исключает своего ухода из "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал о своем будущем в команде.

"В футболе может случиться, все что угодно. Поэтому ко всему нужно быть готовым" - приводит слова Конте Mirror.

Читайте также: "Челси" рассматривает четыре кандидатуры на замену Конте. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов