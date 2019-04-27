Конте не исключил, что может возглавить "Рому"
Итальянский тренер Антонио Конте дал понять, что он не исключает возможности возглавить "Рому". Об этом информирует Football Italia.
По данным издания, к 49-летнему специалисту подошел болельщик на пляже в Порто Чезарео и попросил сфотографироваться. После этого фанат спросил может ли он стать главным тренером "Ромы". На это Конте ответил: "Посмотрим".
Ранее сообщалось, что "Рома" ведет переговоры с Паоло Бертелли, помощником тренера в "Челси"
Напомним, сейчас Конте находится без работы. "Рома" занимает 6 место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков.
А еще: "Рома" ведет переговоры с Конте| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
Конте не исключил, что может возглавить "Рому"
-
Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии читателей BBC
-
"Спартак" намерен купить трех игроков летом
-
ПСЖ готовы продать Менье за 30 миллионов евро
-
Лангле заявил, что был близок к переходу в "Ювентус"
-
Бензема может пропустить матч с "Райо Вальекано" из-за травмы
-
Защитник "Тоттенхэма" Алдервейрелд может перейти в "Ювентус"
-
Глушаков покинет "Спартак" по окончании сезона
-
Виейра: "Ювентус" - самый организованный клуб, в "Интере" не хватает порядка"
-
"Барселона" - "Леванте": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
-
Экс-тренер "Краснодара" Шалимов возглавит "Спартак-2"
-
Адвокат Кирилла Кокорина: "Лично я оцениваю результаты крайне положительно. Дело посыпалось"
-
Погба согласовал контракт с "Реалом"
-
Директор "Чертаново": "Никогда не соглашусь работать в "Спартаке"
-
Лука Тони: "Однажды Гвардиола возглавит итальянский клуб"
-
Полузащитник "Вест Хэма" Ярмоленко приступил к тренировкам
-
Петр Чех может вернуться в "Челси" на вакантную должность
-
"Интер" - "Ювентус": видеотрансляция матча 34-го тура Серии А
-
"Милан", возможно, расстанется с капитаном команды Романьоли
-
Сарри: "Матч с "МЮ" очень важный, победа в нем необходима для нашей цели"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|33
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Дженоа
|33
|34
|16
|Болонья
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14