Конте не исключил, что может возглавить "Рому"

Итальянский тренер Антонио Конте дал понять, что он не исключает возможности возглавить "Рому". Об этом информирует Football Italia.

По данным издания, к 49-летнему специалисту подошел болельщик на пляже в Порто Чезарео и попросил сфотографироваться. После этого фанат спросил может ли он стать главным тренером "Ромы". На это Конте ответил: "Посмотрим".

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Напомним, сейчас Конте находится без работы. "Рома" занимает 6 место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков.

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