Конте не исключил, что может возглавить "Рому"

Теги ромаантонио конте

Конте не исключил, что может возглавить "Рому"

Итальянский тренер Антонио Конте дал понять, что он не исключает возможности возглавить "Рому". Об этом информирует Football Italia.

По данным издания, к 49-летнему специалисту подошел болельщик на пляже в Порто Чезарео и попросил сфотографироваться. После этого фанат спросил может ли он стать главным тренером "Ромы". На это Конте ответил: "Посмотрим".

Ранее сообщалось, что "Рома" ведет переговоры с Паоло Бертелли, помощником тренера в "Челси"

Напомним, сейчас Конте находится без работы. "Рома" занимает 6 место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков.

А еще: "Рома" ведет переговоры с Конте| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии читателей BBC

Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии читателей BBC

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 33 87
2 Наполи Наполи 33 67
3 Интер Милан Интер Милан 33 61
4 Милан Милан 33 56
5 Аталанта Аталанта 33 56
6 Рома Рома 33 55
7 Торино Торино 33 53
8 Лацио Лацио 33 52
9 Сампдория Сампдория 33 48
10 Кальяри Кальяри 33 40
11 Фиорентина Фиорентина 33 40
12 Сассуоло Сассуоло 33 38
13 СПАЛ СПАЛ 33 38
14 Парма Парма 33 36
15 Дженоа Дженоа 33 34
16 Болонья Болонья 33 34
17 Удинезе Удинезе 33 33
18 Эмполи Эмполи 33 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 33 23
20 Кьево Кьево 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов