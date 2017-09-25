Конте не исключил участие Азара в игре против "Атлетико"

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Конте не исключил участие Азара в игре против "Атлетико"Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте не исключил участие вингера своей команды Эдена Азара в игре группового этапа Лиги Чемпионов против мадридского "Атлетико".

"Его состояние улучшается, и наверняка он составит конкуренцию за место в составе на матч против "Атлетико". После такой травмы и операции ему нужно время. Он показал, что готов играть, но если я сделаю ставку на него, это будет только потому, что я буду спокоен в отношении его здоровья. Опасность для нас очень важна. Теперь важно быть уверенным, что он готов играть всю игру", - цитирует наставника "аристократов" Mirror.

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