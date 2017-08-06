Конте не исключил уход Азара

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал интерес испанских грандов в лице каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала" к вингеру своей команды Эдену Азару.

"Вы хорошо знаете, что я очень уважаю Азара, потому что он - действительно лучший игрок. Но я повторяю, что я являюсь тренером и могу высказывать исключительно свое мнение, окончательное же решение принимает всегда клуб. Я ожидаю, что Эден еще сыграет за "Челси". Не забывайте, что мы пытаемся улучшить нашу команду", - цитирует наставника "синих" The Sun.

Напомним, Конте похвалил Венгера. | soccernews.ru