Конте не покинет "Челси" до конца сезона

Руководство "Челси" не будет увольнять главного тренера Антонио Конте до конца сезона, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, такое решение было принято в связи с тем, что основной претендент на замену Конте Луис Энрике не намерен принимать клуб до лета 2018 года.

Напомним, что после 28 туров "Челси" занимает пятое место в Премьер-лиге, но отстает от четвертой позиции всего на два очка.

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