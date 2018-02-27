Конте не покинет "Челси" до конца сезона

Теги челсиантонио конте

Конте не покинет "Челси" до конца сезона

Руководство "Челси" не будет увольнять главного тренера Антонио Конте до конца сезона, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, такое решение было принято в связи с тем, что основной претендент на замену Конте Луис Энрике не намерен принимать клуб до лета 2018 года.

Напомним, что после 28 туров "Челси" занимает пятое место в Премьер-лиге, но отстает от четвертой позиции всего на два очка.

Не пропустите: Конте: "Есть риск непопадания "Челси" в Лигу Чемпионов". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов