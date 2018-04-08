Конте: "Не понимаю, почему "Вест Хэм" находится так низко в таблице"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассуждает о предстоящем матче 33-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом".
"У "Вест Хэма" отличная команда. Я не понимаю, почему они находятся в таком положении в турнирной таблице. Они сражаются, чтобы не попасть в зону вылета, поэтому нам необходимо правильно настроится на матч.
Поражения делают тебя сильнее. Когда побеждаешь, ты не видишь настоящих проблем. Когда проигрываешь, появляются силы изменить ситуацию, есть стимул искать ответы на вопросы. Когда я был игроком, приходил в ярость при каждом поражении. Надеюсь, мои футболисты способны на такую же спортивную злость", - приводит слова Конте официальный сайт клуба.
Матч "Челси" - "Вест Хэм" пройдёт 8 апреля и начнется в 18:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21