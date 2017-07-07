Конте не устраивает работа "Челси" на трансферном рынке

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Конте не устраивает работа "Челси" на трансферном рынке

Главный тренер "Челси" Антонио Конте недоволен тем, как клуб ведет трансферную кампанию, сообщает Mirror.

По сведениям источника, наставник "аристократов" требует от руководства клуба как можно скорее купить необходимых ему игроков.

На данный момент лондонцы подписали только голкипера Вилли Кабальеро, который находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что "Челси" хочет купить Алекса Сандро ("Ювентус"), Тьемуэ Бакайоко "Монако" и Ромелу Лукаку ("Челси"), но эти трансферы до сих пор не состоялись.

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