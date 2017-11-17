Конте не вернется в сборную Италии

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что он не собирается возвращаться в сборную Италии.

"Пропустить Чемпионат Мира это настоящая катастрофа для Италии. Все знают, как важен футбол для страны. Теперь нужно найти правильное решение. Для меня вернуться в сборную будет слишком сложно на данный момент. Федерация должна сделать верный выбор", - приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что Италия не вышла в финальную стадию мундиаля впервые за последние 60 лет. После этого наставник итальянцев Джампьеро Вентура был отправлен в отставку.

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