Конте не входит в число кандидатов на пост главного тренера "Ювентуса"

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Конте не входит в число кандидатов на пост главного тренера "Ювентуса"

Сегодня, 17 мая, стало известно, что Антонио Конте точно не возглавит "Ювентус". Об этом сообщает Corriere della Sera.  

По данным издания, 49-летний специалист не входит в число кандидатов на пост главного тренера туринского клуба. Он близок к подписанию контракта с "Интером".

Напомним, Конте уже работал с "Ювентусом" с 2011 по 2014 год.

Нынешний тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет команду по окончании сезона. 

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