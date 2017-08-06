Конте: "Не видел момент с удалением Педро"

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Конте: "Не видел момент с удалением Педро"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал удаление полузащитника своей команды Педро в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" (1:1, по пенальти – 1:4).

"Я не видел момент с удалением Педро, поэтому мне сложно говорить об этом. Но это уже второй матч после финала Кубка Англии, когда мы заканчиваем встречу в меньшинстве. Мы стараемся изо всех сил. У нас была очень насыщенная предсезонная подготовка. Нам важно подойти со стопроцентной готовностью к старту чемпионата", - цитирует Конте ВВС.

Видео: Удаление Педро.

Напомним, что Педро был удален на 80-й минуте за грубый фол на хавбеке "канониров" Мохамеде Эль-Ненни.

Не пропустите: "Арсенал" - "Челси" - 1:1, по пенальти - 4:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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