Конте не возглавит "Интер", пока не узнает о решении "Ювентуса" по его кандидатуре

Антонио Конте будет готов возглавить "Интер", когда удостоверится в том, что "Ювентусу" он неинтересен. Об этом пишет Corriere dello Sport.

49-летний специалист уже согласовал с миланским клубом все детали, но готов отказаться от сделки ради работы в "Манчестер Юнайтед", ПСЖ или "Ювентусе".

Пока от этих клубов предложения не поступало, но Конте ждет, когда главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри встретится с президентом клуба Андреа Аньели. Переговоры пройдут в среду, 15 мая.

Ранее Конте отказался возглавить "Рому".

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