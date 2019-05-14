Конте не возглавит "Интер", пока не узнает о решении "Ювентуса" по его кандидатуре

Теги антонио контеинтер миланювентуспсжманчестер юнайтед

Конте не возглавит "Интер", пока не узнает о решении "Ювентуса" по его кандидатуре

Антонио Конте будет готов возглавить "Интер", когда удостоверится в том, что "Ювентусу" он неинтересен. Об этом пишет Corriere dello Sport.

49-летний специалист уже согласовал с миланским клубом все детали, но готов отказаться от сделки ради работы в "Манчестер Юнайтед", ПСЖ или "Ювентусе".

Пока от этих клубов предложения не поступало, но Конте ждет, когда главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри встретится с президентом клуба Андреа Аньели. Переговоры пройдут в среду, 15 мая.

Ранее Конте отказался возглавить "Рому".

Не пропустите: "Интер" близок к договоренности с Конте| http://soccernews.ru
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