Конте не возглавит "Рому" летом
Бывший наставник сборной Италии Антонио Конте исключил свой приход на тренерский мостик "Ромы" в ближайшее межсезонье.
"Опыт работы за границей сделал меня сильнее и лучше. Могу посоветовать получить его любому итальянскому тренеру. Теперь я готов вернуться. "Рома"? Не сейчас. В клубе на сегодняшний день нет подходящих условий. Но, думаю, однажды я будут тренировать эту команду. Я влюбился в Рим, пока был тренером сборной", - цитирует Конте La Gazzetta dello Sport.
Стоит отметить, что в услугах 49-летнего специалиста также заинтересованы ПСЖ, "Милан" и "Интер".
В течение клубной тренерской карьеры Конте возглавлял "Ареццо", "Бари", "Аталанту", "Сиену", "Ювентус" и "Челси".
Не пропустите: Конте склоняется к работе в Италии. | http://soccernews.ru
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|СПАЛ
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