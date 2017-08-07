Конте не заинтересован в подписании дорогостоящих игроков

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался о трансферных планах своей команды на текущее лето.

"Сейчас - не подходящий момент для того, чтобы "Челси" тратил огромную сумму денег на одного игрока, потому что нам необходимы много игроков", - приводит слова наставника "аристократов" SquawkaNews.

Напомним, Конте объяснил, почему право пробивать послематчевый пенальти в игре за Суперкубок Англии было доверено Куртуа. | soccernews.ru