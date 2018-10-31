Конте не заинтересован в работе с "Реалом"
Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте не заинтересован в работе с мадридским "Реалом", сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, итальянский наставник решил не отказываться от своего принципа, согласно которому он не возглавляет команды по ходу сезона.
По другим же данным, Конте не сумел договориться с королевским клубом по финансовым деталям контракта. Кроме того, ряд ведущих игроков "сливочных" выступили против назначения 49-летнего специалиста.
"Реал" ищет нового тренера в качестве замены для уволенного в понедельник Хулена Лопетеги. Исполняет обязанности рулевого пока Сантьяго Солари. | http://soccernews.ru
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