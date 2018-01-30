Конте: "Не жалею, что возглавил "Челси"



Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не жалеет о работе с лондонским клубом.

"Никаких сожалений. Когда я принимаю решение, я не хочу оглядываться назад. Я всегда хочу смотреть в настоящее, в то, что передо мной. Потому что я думаю, лучший способ стать лучше – попытаться найти выход из ситуации. Бесполезно искать оправдания", – приводит слова Конте Tribalfootball.

Напомним, что Конте возглавил "Челси" летом 2016 года и в первый же сезон привел клуб к чемпионскому титулу.

Ранее сообщалось, что итальянец может покинуть "Челси" летом из-за конфликта с руководством клуба.

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