Конте: "Не знаю, когда Давид Луис вернется в строй, у него жидкость в колене"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о травме бразильского защитника Давида Луиса.

"Мне сложно сказать, сколько пропустит Давид Луис. У него обнаружено скопление жидкости в коленном суставе. Поэтому он должен тщательно пройти курс восстановления. Надеюсь, что мы потеряли его ненадолго, так как нам приходится играть каждые три дня", - приводит слова Конте Sky Sports.

В этом сезоне 30-летний Давид Луис провел за "Челси" 12 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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