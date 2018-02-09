Конте: "Не знаю, вернется ли Мората на поле до конца сезона"

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Конте: "Не знаю, вернется ли Мората на поле до конца сезона"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о травме нападающего Альваро Мораты.

"Челси" находится в сложном положении, но об этом забывают, когда говорят о плохих результатах. Мората не играет уже давно. Мы пытаемся решить его проблему со спиной. Я не знаю, вернется ли он на поле до конца сезоне. Меня это беспокоит.

Что касается меня, то я не думаю об уходе из "Челси". Я отдаюсь работе полностью, также как и мои игроки. Но тренеры очень часто зависят от результатом. А сейчас у нас не лучшая полоса. Нам нужно постараться набрать три очка с "Вест Бромвичем", - приводит слова Конте ESPN.

Матч "Челси" – "Вест Бромвич" состоится 12-го февраля.

В этом сезоне 25-летний Мората провел за "Челси" 30 матчей и забил 12 голов.

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