Конте недоволен календарем АПЛ

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Конте недоволен календарем АПЛ

Главный тренер "Челси" Антонио Конте​ подверг критике составителей календаря в чемпионате Англии.

"Для нас очень важная цель – пройти следующий раунд до матча с "Атлетико", но в то же время мы знаем, что нам предстоит еще один важный, напряженный матч с "Ливерпулем", и я несколько удивлен, потому что в этом сезоне эта ситуация повторяется второй раз. То же самое было, когда мы играли с "Атлетико" на выезде, мы вернулись в Лондон в пять часов, а в субботу мы играли с "Ман Сити", у которого матч в еврокубке был на день раньше.

Теперь "Ливерпуль" играет на день раньше, а мы только завтра играем с "Карабахом", и это дальний выезд, нам будет очень сложно восстанавливаться и отдохнуть перед следующей встречей. Кто бы ни готовил расписание матчей АПЛ, он должен быть очень внимательным. Когда меня спрашивают, готова ли моя команда справиться с "Ман Сити", я говорю, что это крайне сложно, если мы находимся в такой ситуации. Мне не нравится искать оправдания, но такова реальность, и иногда неплохо бы уважать нашу работу. Очень трудно подготовить команду за день.

Сейчас ФА надо это понять и что-то изменить, потому что уже долгое время английские команды не играют в финале Лиги чемпионов, но как же так, ведь это сильные команды, и у них есть такая возможность! Тот, кто составляет график, должен это понимать, чтобы мы могли выполнять свою работу наилучшим образом, и мы просим немного уважать наш труд", - приводит слова Конте официальный сайт клуба.

Матч "Карабах" - "Челси" состоится сегодня, 22 ноября и начнется в 20:00 мск. | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
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