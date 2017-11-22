Конте недоволен календарем АПЛ
Главный тренер "Челси" Антонио Конте подверг критике составителей календаря в чемпионате Англии.
"Для нас очень важная цель – пройти следующий раунд до матча с "Атлетико", но в то же время мы знаем, что нам предстоит еще один важный, напряженный матч с "Ливерпулем", и я несколько удивлен, потому что в этом сезоне эта ситуация повторяется второй раз. То же самое было, когда мы играли с "Атлетико" на выезде, мы вернулись в Лондон в пять часов, а в субботу мы играли с "Ман Сити", у которого матч в еврокубке был на день раньше.
Теперь "Ливерпуль" играет на день раньше, а мы только завтра играем с "Карабахом", и это дальний выезд, нам будет очень сложно восстанавливаться и отдохнуть перед следующей встречей. Кто бы ни готовил расписание матчей АПЛ, он должен быть очень внимательным. Когда меня спрашивают, готова ли моя команда справиться с "Ман Сити", я говорю, что это крайне сложно, если мы находимся в такой ситуации. Мне не нравится искать оправдания, но такова реальность, и иногда неплохо бы уважать нашу работу. Очень трудно подготовить команду за день.
Сейчас ФА надо это понять и что-то изменить, потому что уже долгое время английские команды не играют в финале Лиги чемпионов, но как же так, ведь это сильные команды, и у них есть такая возможность! Тот, кто составляет график, должен это понимать, чтобы мы могли выполнять свою работу наилучшим образом, и мы просим немного уважать наш труд", - приводит слова Конте официальный сайт клуба.
Матч "Карабах" - "Челси" состоится сегодня, 22 ноября и начнется в 20:00 мск. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|12
|26
|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
|12
|23
|5
|Ливерпуль
|12
|22
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|12
|18
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|12
|Лестер Сити
|12
|13
|13
|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|11
|12
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|9
|19
|Суонси Сити
|12
|8
|20
|Кристал Пэлас
|12
|5