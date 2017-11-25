Конте недоволен календарём АПЛ

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча с "Ливерпулем" выразил недовольство календарём английской Премьер-лиги.

"Мы постарались очень хорошо подготовиться, но один день для подготовки к важной игре и один день отдыха - это неправильно. Не только для "Челси", а для всех команд. Неделя была напряжённой. Нельзя искать алиби или оправдания. Нужно сыграть хороший матч против очень сильной команды. Мы хотим играть хорошо и добиться положительного результата" - цитирует Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени, а в среду лондонцы играли с "Карабахом" в Азербайджане.

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