Конте недоволен календарем матчей "Интера"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте после победного матча с "Брешией" (2:1) в рамках 10-го тура чемпионата Италии сказал, что недоволен календарем клуба, передает Sky Sport Italia.
"Мы играли четвертый матч за 9 дней. На поле выходят одни и те же футболисты. В такой ситуации любой результат подойдет. Я могу только благодарить футболистов за волю и дух. Но это аномалия. У нас будет 7 игр за 20 дней, и только после этого мы сможем отдохнуть", сказал Конте.
После 10 туров Серии А "Интер" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата.
А еще: "Интер" добыл выездную победу над "Брешией" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|10
|25
|2
|Ювентус
|9
|23
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|10
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Торино
|9
|11
|13
|Милан
|9
|10
|14
|Удинезе
|9
|10
|15
|Сассуоло
|8
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4