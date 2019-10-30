Конте недоволен календарем матчей "Интера"

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Конте недоволен календарем матчей "Интера"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте после победного матча с "Брешией" (2:1) в рамках 10-го тура чемпионата Италии сказал, что недоволен календарем клуба, передает Sky Sport Italia.

"Мы играли четвертый матч за 9 дней. На поле выходят одни и те же футболисты. В такой ситуации любой результат подойдет. Я могу только благодарить футболистов за волю и дух. Но это аномалия. У нас будет 7 игр за 20 дней, и только после этого мы сможем отдохнуть", сказал Конте.

После 10 туров Серии А "Интер" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата.

А еще: "Интер" добыл выездную победу над "Брешией" | http://soccernews.ru
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