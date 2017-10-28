Конте недоволен реализацией в матче с "Борнмутом"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте высказался после матча десятого тура АПЛ против "Борнмута".

"Мы заслужили победу, показав хороший футбол. Однако, если у тебя много моментов, то ты должен использовать их. Я недоволен нашей реализацией. Счёт 1:0 - очень опасен. В то же время мы довольны, что сохранили свои ворота в неприкосновенности. Теперь мы обретём стабильность" - приводит слова Конте BBC.

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