Конте недоволен слухами о своём уходе из "Челси"

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Конте недоволен слухами о своём уходе из "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте недоволен слухами о своём возможном уходе из лондонского клуба.

"Каждый день я слышу спекуляции о моём уходе. Это неправильно. У меня контракт ещё на один год. Я заслуживаю немного уважения за то, что сделал в прошлом сезоне, и за то, что делаю в этом. Для меня не проблема каждую неделю читать, что клуб ведёт переговоры с кем-либо, но это может повлиять на игроков, которые будут считать, что мы скоро расстанемся" - цитирует Конте Goal.com.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о конфликте между итальянским специалистом и владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.

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