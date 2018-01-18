Конте недоволен судейством в матче с "Норвичем"

Теги антонио контечелсинорвич ситивиллиан

Конте недоволен судейством в матче с "Норвичем"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после ответного матча третьего раунда Кубка Англии против "Норвича" высказал недовольство судейскими решениями.

Как сообщает BBC, у итальянского специалиста вызвал недоумение неназначенный пенальти после фола на Виллиане. При этом бразилец в данном эпизоде ещё и получил жёлтую карточку за якобы симуляцию.

Особенно Конте возмутило то, что ошибочное решение главный арбитр принял после консультации с видеоассистентом.

Не пропустите видеообзор матча "Челси" - "Норвич". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие голы Роналдиньо

Лучшие голы Роналдиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов