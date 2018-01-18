Конте недоволен судейством в матче с "Норвичем"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после ответного матча третьего раунда Кубка Англии против "Норвича" высказал недовольство судейскими решениями.

Как сообщает BBC, у итальянского специалиста вызвал недоумение неназначенный пенальти после фола на Виллиане. При этом бразилец в данном эпизоде ещё и получил жёлтую карточку за якобы симуляцию.

Особенно Конте возмутило то, что ошибочное решение главный арбитр принял после консультации с видеоассистентом.

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