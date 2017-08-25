Конте недоволен вызовом Азара в сборную Бельгии

Наставник лондонского "Челси" Антонио Конте остался недоволен решением тренерского штаба сборной Бельгии вызвать в национальную команду вингера Эдена Азара.

Напомним, что 26-летний футболист пропустил старт АПЛ из-за травмы и только сейчас вернулся в строй.

"Эту новость я узнал недавно, и я немного удивлен этим решением" - цитирует Конте английская пресса.

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