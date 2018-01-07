Конте: "Норвич" заслужил переигровку и шанс пройти дальше"

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Конте: "Норвич" заслужил переигровку и шанс пройти дальше"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался после матча 1/32 финала Кубка Англии против "Норвича".

"Мы расстроены из-за итогового результата. Это был очень сложный матч, в котором мы хотели выиграть. Теперь нас ждёт ответная встреча в Лондоне. "Норвич" заслужил переигровку и шанс пройти дальше. Для нас это в некотором роде проблема, потому что придётся провести дополнительный матч при и так очень плотном графике. Все знают, что в Кубке Англии не бывает простых игр, но мои футболисты показали себя с хорошей стороны. Возможно, в первом тайме мы могли сыграть лучше. Мы старались победить, но соперник хорошо защищался, ничья - справедливый результат" - цитирует Конте BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Норвич" - "Челси". | http://soccernews.ru

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