Конте: "Нужно было остановить АПЛ"

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте недоволен решением продолжить сезон АПЛ, несмотря на проблему с распространением коронавируса.

"Ситуация с ковидом в Англии достигла невозможного уровня. Думаю, нужно было остановить чемпионат. Многие тренеры пытались говорить об этом, но, скорее всего, все решения уже были приняты", - сказал Конте.

Из-за вспышек коронавируса в клубах АПЛ уже было перенесено более 10 матчей турнира.

В понедельник состоялось совещание, по итогам которого Премьер-лига объявила, что сезон не будет приостановлен.

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