Конте: "Нужно говорить правду, "Челси" будет очень сложно догнать "Манчестер Сити"

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Конте: "Нужно говорить правду, "Челси" будет очень сложно догнать "Манчестер Сити"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте считает, что у его команды немного шансов на чемпионство.

"Я думаю, стоит всегда говорить правду. Мы отстаем от "Манчестер Сити" на 11 очков, они выиграли 15 матчей и всего один раз сыграли вничью. А мы потерпели четыре поражения в 17 поединках. С таким конкурентом сложно думать о титуле. Думаю, что это полная чушь.

Я всегда честен с игроками и болельщиками, и предпочитаю говорить горькую правду, чем сладкую ложь. Это не значит, что мы не будем бороться, но нам остается лишь надеяться на их осечки, при наших победах в каждом матче", - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что "Манчестер Сити" опережает "Челси" на 11 очков и еще имеет один матч в запасе.

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3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
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18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
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