Конте - о матче с "Аталантой": "Не хватило инстинкта убийцы"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал ничейный результат в матче чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1).
"Мне понравился матч, не понимаю, почему я должен ждать какой-то реакции от команды. Мы отлично сыграли в Мадриде, не хватило только результата.
С "Аталантой" случилось тоже самое. это сильный клуб. У нас была возможность решить исход матча, но не хватило инстинкта убийцы, чтобы успешно закончить те матчи, где мы можем победить.
Нехватка спортивной злости? Людям, которые так говорят, я отвечаю, чтобы они убирали вино со стола", - цитирует тренера FC Inter News.
После 7 туров Серии А "Интер" занимает 7 место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.
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|Команда
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|Интер Милан
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|4
|Аталанта
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|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17