Конте - о матче с "Аталантой": "Не хватило инстинкта убийцы"

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Конте - о матче с "Аталантой": "Не хватило инстинкта убийцы"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал ничейный результат в матче чемпионата Италии с "Аталантой" (1:1).

"Мне понравился матч, не понимаю, почему я должен ждать какой-то реакции от команды. Мы отлично сыграли в Мадриде, не хватило только результата.

С "Аталантой" случилось тоже самое. это сильный клуб. У нас была возможность решить исход матча, но не хватило инстинкта убийцы, чтобы успешно закончить те матчи, где мы можем победить.

Нехватка спортивной злости? Людям, которые так говорят, я отвечаю, чтобы они убирали вино со стола", - цитирует тренера FC Inter News.

После 7 туров Серии А "Интер" занимает 7 место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

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