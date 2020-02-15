Конте - о матче с "Лацио": "Игра двух аутсайдеров"

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Конте - о матче с "Лацио": "Игра двух аутсайдеров"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, чего ждет от матча 24-го тура Серии А с "Лацио".

Встреча состоится в воскресенье, 16 февраля. Начало - в 22:45 (мск).

"Матч будет сложным. "Лацио" - серьезная команда в итальянском футболе. В этом сезоне они стали еще сильнее, сохранив лучших футболистов. Индзаги проделал серьезную работу.

Игра будет очень равная. Оба клуба будут придерживаться своего стиля. Матч за чемпионство? Нет, это игра двух аутсайдеров", - цитирует Конте Football Italia.

После 23 туров Серии А "Интер" с 54 очками занимает 1 место турнирной таблицы. У "Лацио" 53 балла и 3 строчка.

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