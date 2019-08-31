Конте о ситуации с Икарди: "Мы поступили правильно"

Наставник "Интера" Антонио Конте поделился мнением о ситуации с форвардом Мауро Икарди.

Напомним, что Икарди не входит в планы Конте на новый сезон, поэтому клуб отстранил его от тренировок. В ответ аргентинец подал на клуб в суд.

"Мы поступили правильно. Эта ситуация на слуху уже больше полугода, но мне она неинтересна. Мы обязаны сконцентрироваться на новом сезоне. Однако все внимание на том, кто не появляется на поле", - приводит слова Конте Football Italia.

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