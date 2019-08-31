Конте о ситуации с Икарди: "Мы поступили правильно"

Теги интер миланантонио контемауро икарди

Конте о ситуации с Икарди: "Мы поступили правильно"

Наставник "Интера" Антонио Конте поделился мнением о ситуации с форвардом Мауро Икарди.

Напомним, что Икарди не входит в планы Конте на новый сезон, поэтому клуб отстранил его от тренировок. В ответ аргентинец подал на клуб в суд.

"Мы поступили правильно. Эта ситуация на слуху уже больше полугода, но мне она неинтересна. Мы обязаны сконцентрироваться на новом сезоне. Однако все внимание на том, кто не появляется на поле", - приводит слова Конте Football Italia.

Читайте также: "Атлетико" хочет арендовать у "Интера" Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" объявил об аренде Осорио

"Зенит" объявил об аренде Осорио

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Болонья Болонья 2 4
2 Интер Милан Интер Милан 1 3
3 Лацио Лацио 1 3
4 Наполи Наполи 1 3
5 Аталанта Аталанта 1 3
6 Торино Торино 1 3
7 Брешия Брешия 1 3
8 Ювентус Ювентус 1 3
9 Удинезе Удинезе 1 3
10 Дженоа Дженоа 1 1
11 Рома Рома 1 1
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
13 Фиорентина Фиорентина 1 0
14 Сассуоло Сассуоло 1 0
15 Кальяри Кальяри 1 0
16 Милан Милан 1 0
17 Парма Парма 1 0
18 Сампдория Сампдория 1 0
19 Лечче Лечче 1 0
20 СПАЛ СПАЛ 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов