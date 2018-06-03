Конте обещает "Реалу" помочь в подписании его одной из главных трансферных целей

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте может возглавить мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что представители наставника "аристократов" уже вышли на контакт с королевским клубом на предмет возможного сотрудничества. Итальянский специалист настолько заинтересован в своей работе на "Сантьяго Бернабеу", что уже пообещал "сливочным" подписать для них вингера своей нынешней команды Эдена Азара.

Напомним, "Челси" уже определился с преемником Конте. | soccernews.ru