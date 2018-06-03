Конте обещает "Реалу" помочь в подписании его одной из главных трансферных целей

Теги челсиреал мадридантонио контеэден азар

Конте обещает "Реалу" помочь в подписании его одной из главных трансферных целейГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте может возглавить мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что представители наставника "аристократов" уже вышли на контакт с королевским клубом на предмет возможного сотрудничества. Итальянский специалист настолько заинтересован в своей работе на "Сантьяго Бернабеу", что уже пообещал "сливочным" подписать для них вингера своей нынешней команды Эдена Азара.

Напомним, "Челси" уже определился с преемником Конте. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов