Конте обсуждал с Бонуччи его переход в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте хочет видеть в своей команде защитника "Милана" Леонардо Бонуччи, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, наставник лондонского клуба встречался с игроком и обсуждал его возможный переезд в Лондон. Стоит отметить, что Конте уже работал с Бонуччи в "Ювентусе".

Ранее сообщалось, что 30-летний Бонуччи разочарован переходом в "Милан" и готов сменить клуб. Его контракт с "Миланом" действует до 2022-го.

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