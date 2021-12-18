Конте объяснил, зачем использовал манекенов на тренировке "Тоттенхэма"

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте посетовал на дефицит футболистов в составе.

Напомним, что "шпоры" пострадали от вспышки коронавируса, что привело к отмене нескольких матчей.

"Три дня мы вообще не тренировались, а потом провели занятие с 12 игроками. Было трудно работать в таких условиях. Обычно нужно 20 человек, поэтому мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то", - приводит слова Конте Daily Mail.

Не пропустите: Клубы АПЛ на следующей неделе обсудят кризис в лиге из-за COVID-19. | http://soccernews.ru