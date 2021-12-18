Конте объяснил, зачем использовал манекенов на тренировке "Тоттенхэма"
Фото твиттер "Тоттенхэма"
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте посетовал на дефицит футболистов в составе.
Напомним, что "шпоры" пострадали от вспышки коронавируса, что привело к отмене нескольких матчей.
"Три дня мы вообще не тренировались, а потом провели занятие с 12 игроками. Было трудно работать в таких условиях. Обычно нужно 20 человек, поэтому мне пришлось задействовать манекены. Но это, конечно, совсем не то", - приводит слова Конте Daily Mail.
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|Команда
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18