Конте оценил перспективы "Тоттенхэма" в чемпионской гонке АПЛ

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Конте оценил перспективы "Тоттенхэма" в чемпионской гонке АПЛ

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился мыслями о шансах своей команды выиграть АПЛ.

"Сейчас я не могу сказать, что мы готовы бороться за титул. Как минимум четыре команды сильно оторвались от других в Премьер-лиге. Это должно стимулировать нас работать усерднее, чтобы сокращать отставание и думать о том, что мы должны быть конкурентоспособными и попытаться бороться за титул", - цитирует Конте ESPN.

"Тоттенхэм" набрал 15 очков в 10 турах АПЛ и занимает 9-е место в таблице чемпионата.

Отставание "шпор" от лидирующего "Челси" - 10 баллов.

Не пропустите: Конте хочет видеть в "Тоттенхэме" сразу трех игроков "Торино". | http://soccernews.ru
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