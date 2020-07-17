Конте оценил шансы "Интера" побороться за скудетто

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Конте оценил шансы "Интера" побороться за скудетто

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте поделился мыслями о гонке за чемпионским титулом Серии А.

"Шесть очков - это большой отрыв. В прошлом мы допускали ошибки и сейчас нами приходится за них расплачиваться", - цитирует Конте Sky Sport Italia.

По итогам 33 туров в чемпионате лидирует "Ювентус" с 77 очками. "Интер" идёт вторым (71), далее расположились "Аталанта" (70) и "Лацио" (69).

"Нерадзурри" осталось сыграть в Серии А с "Ромой", "Фиорентиной", "Дженоа", "Наполи" и "Аталантой".

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