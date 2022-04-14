Конте оценил шансы "Тоттенхэма" попасть в Лигу чемпионов

Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил мнение, что его команда способна занять четвертое место в чемпионате Англии и попасть в Лигу чемпионов.

"Арсенал" имеет матч в запасе, но нашими конкурентами за 4 место также являются "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон". Мы можем выиграть гонку за место в Лиге чемпионов, если не будем допускать ошибок. Надеюсь, мы возьмем три очка в игре с "Брайтоном", – приводит слова Конте Metro.

"Тоттенхэм", набрав в 31 туре 57 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиге. "Арсенал" находится на пятой позиции, имея в активе 54 очка после 30 матчей. Далее идут "Вест Хэм" (51 очко в 32 матчах), "Манчестер Юнайтед" (51 очко в 31 матче) и "Вулверхэмптон" (49 очков в 32 матчах).

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