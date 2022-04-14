Конте оценил шансы "Тоттенхэма" попасть в Лигу чемпионов
Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил мнение, что его команда способна занять четвертое место в чемпионате Англии и попасть в Лигу чемпионов.
"Арсенал" имеет матч в запасе, но нашими конкурентами за 4 место также являются "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон". Мы можем выиграть гонку за место в Лиге чемпионов, если не будем допускать ошибок. Надеюсь, мы возьмем три очка в игре с "Брайтоном", – приводит слова Конте Metro.
"Тоттенхэм", набрав в 31 туре 57 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиге. "Арсенал" находится на пятой позиции, имея в активе 54 очка после 30 матчей. Далее идут "Вест Хэм" (51 очко в 32 матчах), "Манчестер Юнайтед" (51 очко в 31 матче) и "Вулверхэмптон" (49 очков в 32 матчах).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18